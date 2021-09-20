國務院下發緊急通知　要求各地排查水上客運隱患

貴州六盤水市六枝特區牂牁江一艘超載客輪上周六（18日）翻側，至今已造成多人死傷。內地傳媒周一（20日）引述應急管理部消息指，國務院安委辦當日已下發緊急通知，要求各地、各部門強化交通運輸安全防範，立即展開水上客運專項督查檢查，重點核查近年來曾發生險情事故、有違法違規記錄的水上客運經營企業和單位，深入展開公路違法超載和違法載人專項治理，進一步加強鐵路沿線安全環境整治力度。

通知要求各地、各部門強化旅遊等重點行業領域隱患排查治理，要舉一反三，進一步組織安全風險滾動排查，對重點地區和重點行業領域，要派出工作組深度督查，切實做好假期安全防範工作。應急管理部副部長宋元明已率工作組到達六盤水客輪翻側事故現場，會同警方、交通運輸等部門，指導當地展開救援處置及事故調查工作。

此外，中秋節假期期間，全國應急管理系統強化值班值守，國家綜合性消防救援隊伍和安全生產、地震等專業救援隊伍保持應急狀態，全力做好戰備執勤和應急救援處置。據統計，截至周一下午5時，國家綜合性消防救援隊伍在重點區域設置逾2,500個臨時執勤點，派駐超過1.3萬名消防駐防備勤，並已參與各類滅火及搶險救援任務5,064次，出動車輛1.1萬餘輛次、消防6萬餘人次，營救疏散群眾1,477人。