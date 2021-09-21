小販擺310斤豬肉被指阻街　城管疑越權沒收

江西省上饒市玉山縣小販汪小軍日前踢爆，城管以他阻街經營為由，沒收其暫時停泊在街上的一車310斤豬肉，涉嫌越權執法，他將向法院提出起訴。縣城管局周日（19日）則強調行動依法依規，反指事主當時拒絕簽署扣押證明書；上述豬肉經檢疫已送往老人院。

事發於上周五（17日），據汪小軍表示，他當時在路旁一間木器廠拿物品，並把載有剛從屠宰場運走、價值4,000多元人民幣（約4,816港元）豬肉的三輪車停泊在街上。期間，10多名城管隊員趕至，指他佔道經營，雙方發生爭執。最終，城管拖走整車豬肉，期間未開具任何書面證明，或者辦理任何手續。約1小時後，他在城管局附近草坪發現其三輪車，不過車上已經空無一物。

城管方面則反駁，汪小軍是當地唯5戶長期佔據公共通道經營的流動攤販，每天清晨露天販賣，影響交通和居民睡覺，導致周邊居民不堪其擾。事發當日清晨，城管局聯合相關7部門要求各攤販整改，但汪小軍拒不聽從。城管人員遂依規扣押該批豬肉，並立即把肉送往老人院處理，防止豬肉在炎熱天氣下變質貶值。城管局將通知事主領取豬肉處置的折合款項。

當局通報續稱，玉山縣紀委、縣監委將介入調查，若涉及城管人員違規問題，將嚴肅追究，絕不姑息。有律師指出，當地《城市管理條例》列明，城管執法可扣押物品，但無權沒收物品。《城管行政執法程序規定》則要求，扣押物品須經由商業部門拍賣或變賣，再向當事人退還所得款項。事件目前法律爭議在於，汪小軍當時是否正在經營，以及城管變賣物品是否合規。