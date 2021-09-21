農民阻拆遷服刑2年　脫罪後獲賠30萬人民幣

河北承德市承德縣農民吳青山等人，2013年因阻止政府拆遷家宅，被縣法院判處監禁2年。吳男服刑後6年，河北高級法院卻指吳等人當時被刑事拘留，無法阻止政府執行拆遷，改判他們無罪。市中院日前裁定吳可獲國家賠償30萬元人民幣（約36萬港元）、縣法院須向其賠禮道歉。

吳青山周一（20日）憶述，2011年，承德縣頭溝鎮南溝村的土地因修建機場被徵收。吳與部分村民不滿，政府補償未有把村集體所有土地納入賠償範圍，遂拒絕自行拆屋。吳2013年被鎮政府民事控告逾期不拆，案件及後更轉為刑事，吳等人被刑拘。拘留翌日，吳家宅被強制拆除。

同年11月，縣人民法院認為吳青山等人以揚言自焚等手段，威脅阻止法院工作人員依法強拆房屋，犯拒不執行判決、裁定罪，遂判吳入獄；吳等人上訴。2014年，承德市中院以證據不足為由撤銷原判。縣法院重審則改控吳妨害公務罪，仍舊判入獄2年。

案件及後被發回重審，市中院質疑縣法院判決前，未聽取控辯雙方意見，亦未有重新開庭，影響判決公正。擾攘期間，吳青山已於2015年7月刑滿獲釋。到2019年底，河北高院再審認為，吳青山犯罪情節嚴重證據不足，才改判其無罪。