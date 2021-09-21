速遞職員遭顧客打穿耳膜　警落案竟成「毆打他人」

浙江溫州市一名余姓市民近日向內媒爆料，指其身在廣東韶關樂昌市某速遞公司工作的姊姊，本月初因與女顧客發生爭執，並遭對方毆打，導致耳膜破穿和腦震盪。余女事後報警，惟警方在受理案件的回執上，竟將被打的余女寫成「毆打他人」。余女得知後要求修改，但派所出相隔12日仍未處理。

據爆料人稱，余女於本月9日下午約6時40分在樂昌市梅花鎮府前街的速遞點工作期間，有數名顧客到店內來取件，期間有男孩疑似插隊，引起另一名葉姓女顧客不滿，並與余女發生口角。後來葉女從余女手上搶走速遞包裹後，順勢把余女打倒在地上。余女同日在同事的協助下報警，由樂昌市公安局梅花派出所受理該案，並向余女發出受案回執。

當余女回家後，竟發現受案回執上寫的是「毆打他人」案，於是向該派出所了解。對方當時給出2個說法，一種是工作人員疏忽寫錯，另一可能是因為系統上只有「毆打他人」一個選擇，沒辦法修改。內媒周一（20日）致電梅花派出所，惟工作人員稱不便透露案情，又叫家屬親自到派出所了解。

爆料人又指，余女被打翌日前往醫院檢查，被診斷出耳膜破穿。住院期間，余女出現不間斷性失聰、耳鳴等症狀，精神狀態也不穩定，時常莫名流淚。因病情持續惡化，余女於上周二（14日）轉往韶關市第一人民醫院繼續治療。爆料人稱，案發時姊姊的孩子都在場，事件對她們都造成心理影響。另姊姊一家至今已花了3萬多元人民幣（約3.66萬港元）的醫藥費，但至今沒收過打人一方任何賠償。