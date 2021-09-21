督察組轟濟寧市違規審批開採　被關停礦山「死而復活」

中央第二生態環境保護督察組近日在山東省督查時，發現濟寧市違規審批礦山開採，「綠色」礦山創建有名無實，甚至有已被責令關停的礦山「死而復活」，礦區面積更比原來擴大10多倍，導致生態破壞嚴重、環境問題突出。

督察人員發現，早在2014年，位於泗水縣金莊鎮的振發石材廠、夾谷山石料廠等6間企業的礦山已被關停，且喪失礦權，惟至2019年4月，當地政府重新批准了上述6間企業的礦區採礦權，並出讓給泗冠建築工程公司。在該縣自然資源和規劃局批出的採礦許可證中，批給泗冠建築工程公司的礦區面積，更由原來的0.0386平方公里，擴大至0.4433平方公里。

國務院早在2018年已原則上禁止在重點區域新建露天礦山項目，濟寧市所處位置亦屬於重點區域。惟山東省的《露天礦山綜合整治行動實施方案》也明確了濟寧市等大氣污染傳輸通道城市，原則上禁止新建露天礦山。惟該礦區的《礦山地質環境保護評審表》中，專家評審結果一欄竟寫着「本礦山為新建礦山……露天開採」等字眼。

報道指，濟寧市政府多次以礦權整合名義，把已關停的廢棄礦山重新辦理採礦權，並大幅增加礦區面積，進行露天開採，且像金莊鎮礦區這樣違規審批、違規開採，在該市並非個案。2019年8月，濟寧市對曲阜市3處已關停的礦山重新設立採礦權，並將礦區面積擴大到原來的3.5倍；同年10月，濟寧市又對鄒城市2處已關停的礦山重新設立採礦權，並把面積擴大到原來的19.4倍。

另外，中央生態環境保護督察組2018年時曾批評濟寧市13處礦山治理修復工作進展緩慢，市政府曾於2019年2月上報完成整改，惟直至今年7月，督察人員暗訪發現有關修復工作不到位，在山東省生態環境保護大會上通報批評後，當局才突擊回填土方，種上小樹苗。截至礦山修復區域的地表仍幾乎裸露，露天礦山開採生態破壞問題依然突出。

對於濟寧市礦山整治過程中出現的問題，督察組認為，這反映出當地廢棄礦山生態修復工作不嚴不實，存在「打折扣」、「搞變通」等問題。同時，當地依缺乏對礦山開採的科學規劃，停留於「哪裏有礦就在哪裏開挖」的階段，不僅在貫徹落實環境保護方面決策部署不到位，違規審批礦山開採，且在礦山治理修復方面督察整改不到位，換花樣「踩線」。