20歲女幼師拒復合慘遭殺害　前男友伏法

浙江嘉興市嘉善縣一名20歲徐姓女教師早前被25歲陸姓男友殺害，引起輿論哄動，陸男及後被判處死刑。內地傳媒周一（20日）引述徐的父親指，陸男已於上周四（16日）被執行死刑。徐父坦言︰「心情非常悲傷複雜，雙方沒有贏家，都是慘痛的代價，可我的女兒畢竟失去了生命，兩年的等待終於有了合理的結果。」

案發於2019年，徐父憶述，其女兒是幼稚園教師，與陸男相戀半年後分手。及後，陸男仍不斷致電騷擾徐女，更曾分別在徐女的上班地點及家樓下等候，要求復合被拒後，甚至試圖強行擄走徐女，幸獲徐的同事發現並制止。同年8月10日，徐女在當地某商場的地下停車場內，遭陸男持刀捅傷，送院搶救後不治。陸男其後被捕。

案件在嘉興市中級人民法院一審，法院認定，陸男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；陸男因感情糾葛在公共場所行兇，致一人死亡，犯罪手段殘忍，情節、後果嚴重，雖有自首情節，但其罪行極其嚴重，不足以從輕處罰，因此判處死刑、剝奪政治權利終身。

陸男不服上訴，惟浙江省高級人民法院二審後，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核後，核准浙江高院維持一審判處死刑的裁定。至上周四，嘉興市中院對陸男驗明正身後，隨即押赴刑場，執行死刑。