曾於內地教英語美國漢　性剝削未成年女生囚41年8月

曾在內地一家英語培訓機構任教的美國男子鮑德溫（Curtis Baldwin），前年透過微信要脅一名內地未成年女學生發送色情影片和照片，案件經調查並起訴。美國密蘇里州檢察官辦公室於當地上周五（17日）公布，鮑德溫被判入獄41年8個月，不准保釋。

新聞稿稱，48歲的鮑德溫曾於內地的英孚教育集團擔任英語教師，2019年11月離職返回美國密蘇里州斯普林菲爾德之後，透過微信聯絡一名他曾經教過的12歲內地女童。鮑德溫聲稱手上有她的不雅片，並要脅她給自己發送更多色情照片和影片，否則在網上公開該影片。女童的父親得悉事件後聯絡英孚教育，再由該教育機構通知美國聯邦調查局（FBI）。

FBI於去年3月搜查鮑德溫的住所時，從他的電腦裏發現多名內地未成年女子拍攝的色情影片。執法人員又在電腦發現一個名為「我的第一個項目」的影片檔案，畫面中是斯普林菲爾德一名當地未成年女子。同年10月，鮑德溫在聯邦法庭否認兩項控罪，分別是對未成年人進行性威脅，以及接收和傳播兒童色情製品。根據美國聯邦法律，如經定罪，可面臨15至50年刑期，期間不得保釋。

英孚教育於2020年10月曾發聲明稱，鮑德溫確為該機構前員工，因其違反員工行為守則，該公司已於2019年11月與其終止僱傭合約關系，他隨即返回美國。聲明又提及，2019年12月，一名前學生的家長聯絡英孚，告知鮑德溫在美國通過社交媒體與該學生聯絡，當中可能存在違法行為。經家長同意，英孚北美工作人員在一周之內向美國有關部門報案。