內地昨增72宗確診　福建實施新健康碼分級措施

內地周二（21日）公布，過去一日新增72宗新冠肺炎確診病例，其中42宗本地個案均在福建。當地報章稱，自即日起，該省健康碼狀態按風險從高到低依次細分為「紅碼」、「黃碼」和「綠碼」，市民需分級採取不同的防控措施。

福建新增的本地確診病例中，36宗由廈門市通報、莆田市5宗、泉州市1宗；新增的境外輸入病例30宗，分別為雲南12宗，上海6宗，江蘇、廣東各3宗，黑龍江、浙江和福建各2宗。同日內地新增13宗無症狀感染個案，均為境外輸入。至今內地累計95,810人確診，當中4,636人病亡。

福建當地報章稱，在新分類的健康碼中，綠碼表示「未見異常」，只需做好個人防護。 黃碼人士需落實核酸檢測、健康監測等措施，盡量減少外出活動，自覺暫停聚餐、聚會等；不得進入酒店、商場、超市、車站、機場、電影院、卡拉OK及酒吧等公共場所。紅碼人士則需前往定點醫療機構隔離治療或集中居家隔離觀察。

報道又稱，持有綠碼的市民如在確診病例和無症狀感染者停留過的重點場所附近區域活動並停留，或近期出現發燒、發熱等症狀並就診，其健康碼將轉為黃色。當持碼者被排除感染可能，憑監測期間核酸檢測無感染等相關證明，其健康碼將轉回綠色。

國務院副總理孫春蘭周一（20日）在福建漳州和廈門調研時強調，福建疫情防控正處於膠着狀態，必須把各項防控措施從快從嚴、落實落細、核酸檢測要再加快，確保應檢盡檢；流調排查要更精準，做到應隔盡隔；社區封控要更嚴格，把疫情風險控制在最小範圍。