台外交部證實法國議員下月到訪　密切協調行程

儘管面對中國大陸駐法大使盧沙野警告，由法國參議院友台小組主席里夏爾（Alain Richard）率領的訪問團，據報已確定於下月初到台灣交流。台外交部周一（20日）晚證實消息，並表示熱烈歡迎，強調這是彰顯對台灣的鼎力支持及真摯友誼。

據法媒早前報道，法國參議院友台小組已確定於10月4日至11日訪問台灣，訪問團除里夏爾外，成員包括2名小組副主席，共和黨議員布瑞桑（Max Brisson）和社會黨議員維里尼（André Vallini）等人。台外交部稱，將透過駐法國代表處與里夏爾一行密切協調訪台行程的安排，包括配合疫情現況，貫徹執行相關防疫措施，詳情將適時向公眾交代。

今年3月法國參議員公布計劃訪台後，引發北京強烈不滿。盧沙野曾致函里夏爾，要求取消訪台計劃。台外交部副發言人崔靜麟表示，里夏爾曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，自從2015年接任參議院友台小組主席以來，曾於2015年和2018年兩度訪台，致力促進兩地的合作交流。今年5月，里夏爾更促成參議院以高票通過「支持台灣參與國際組織工作」的議案。