都蘭熱水血渭一號墓新發現　主人或為吐蕃部落領袖

位於青海海西州都蘭縣熱水鄉「2018血渭一號墓」，於2018年發生墓群被盜事件，破案後收繳的涉案文物達646件，震動全國。內地考古雜誌近日刊登考古工作簡報，初步推定該墓主人可能是吐蕃統治下的吐谷渾部落領袖。

中國社科院考古研究所主辦的《考古》雜誌2021年第八期，刊登由中國社科院考古研究所與青海省文物考古研究撰寫的考古工作簡報。內容指出，兩研究所組成的聯合考古隊，於2018至2020年對該墓進行考古發掘，根據遺物的形制特徵，結合出土木材的樹木年輪測定年代為744±35年，可以推斷血渭一號墓的年代大致為公元8世紀中期，即吐蕃贊普赤德祖贊統治時期（公元704至755年）。

簡報又提到，該墓出土的印章上古藏文顯示，墓的主人可能是阿柴王，阿柴是吐蕃人對吐谷渾的稱呼。根據印章的內容，結合敦煌文書《阿柴紀年》（殘卷）記載，初步推定墓主人可能吐谷渾王莫賀吐渾可汗，其母親就是吐蕃的墀邦公主。

熱水墓群共有300多座封土墓，其中2018血渭一號墓被認為是迄今於青藏高原發現結構最完整、布局最清晰的高等級墓葬。報道指，該墓曾被指為傳說中的「九層妖塔」，但考古隊表示，傳說的原型應為距離2018血渭一號墓400多米、於1982年發現的「熱水一號大墓」，後者因建築高大雄偉而得名。