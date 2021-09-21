內地美女吃播疑為進食扣喉　嘴角潰爛健康堪憂

內地早年流行直播飲食，孕育出一批吃播網紅。不少人靠着驚人的食量和誇張的飲食表演引流，雖然賺取了可觀的收入，卻同時為健康付出沉重的代價。媒體近日報道一名美女吃播，憑吃播帶貨年紀輕輕便花百萬購入豪車慶祝自己生日，但因為長期暴食，被網民發現嘴角長期潰爛、牙齒發黑，健康惹人憂慮。

網名「吃不飽的晴子」年僅26歲，長相甜美。她雖然經常直播大吃大喝，但身材依然苗條。不過有網民指出，直播期間她不時離開畫面，背景傳出嘔吐聲，質疑她為持續進食而扣喉。另晴子在直播時雖然化了濃妝，但難掩她嘴角長期處於潰爛的狀態，而且牙齒發黑。有網友質疑，扣喉的吃播都會嘴角發黑潰爛，原因是胃酸具有腐蝕性，嚴重的人牙齒也會受到一定的腐蝕。

事實上，以往有吃播爆料因為長時間扣喉，令身體日漸損傷，甚至有一段時間不能進食。另有名為「泡泡龍」的吃播，因本身肥胖，加上經常拍片吃大量的食物，最終疑因過重加上過勞猝死，死時年僅29歲。近年內地推動惜食文化，對於一些大胃王的吃播帳號進行封號處理，吃不飽的晴子在個別平台的帳號也被處理。