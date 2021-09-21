黃渤海天氣惡劣釀3船沉沒　直升機救起12被困船員

受出海氣旋影響，黃渤海海域周二（21日）出現狂風巨浪，交通運輸部北海救助局多次接獲求助，包括一艘漁船翻沉，兩艘貨船沉沒；當局緊急派出直升機趕赴救援，合共救出12名被困船員。

據通報，北海救助局救助值班室當天凌晨4時55分接獲遼寧省海上搜救中心訊息，位於大連莊河東北13海里處的「遼莊漁65558」漁船入水，船上5人情況危急。接報後，當局派遣救助直升機B7309前往救助。直升機抵達現場時，現場風力達6至7級，浪高4至5米，漁船已翻沉，僅剩船頭舷側浮出海面，5名漁民集中在船頭窄小空間。救援人員及後通過鋼索吊運，把5人救上直升機，並於清晨6時42分送返岸邊安全地帶。

惟僅5分鐘後，北海救助局再次接獲遼寧省海上搜救中心訊息，指大連普蘭店附近海域有2船沉沒，7人待救。由於B7309剩餘油量有限，當局改派在蓬萊待命的B7126救助直升機前往營救。機組人員於上午8時05分抵達現場，發現兩艘貨船已被淹沒，僅剩駕駛台浮在海面，救援人員先把其中一船的4名船員救出。

及後，直升機多次盤旋亦未發現另一船的船員，於是決定讓救援人員冒險進入船上查看，最終在駕駛樓內部發現3名船員並將其救出。至上午8時37分，B7126救助直升機安全返航，降落大連周水子機場，並將獲救船員轉交遼寧海警局和遼寧省海上搜救中心。