受糖果引誘被拐22年　女子中秋前夕與父母團聚

廣東惠州市公安局惠城區分局周二（21日）通報，在中秋節前夕，警方成功幫助22年前在該市被拐的刁姓女子尋回家人。在當局舉辦的「團圓」行動認親儀式上，刁女激動地與親生父母相認，並緊緊相擁在一起。

案發於1999年4月11日，當時年僅4歲的刁女在惠城區黃田崗市場自家店舖門前玩耍時，被一名陌生男子用一顆糖拐走。刁的父母發現後，連忙報警求助，惟受當時的技術和條件限制，警方遍尋不果。多年來，刁父親手寫了逾千張尋人啟事，騎着單車輾轉惠州、東莞、廣州、深圳等地尋找，又把尋親信息通過報紙、電台、電視等方式發布，花光所有積蓄，仍無法找到女兒的下落。

至2004年，因DNA技術逐步運用於警方打拐工作之上，警方遂採集了刁女父母的血液樣本入庫。今年5月，汕頭市警方採集了一名女子的血液樣本，經DNA鑑定及身份核查，終確認該女子就是刁女。在警方安排下，刁女終與家人團圓。目前，該案正進一步偵辦當中。據通報，自公安部展開「團圓」行動以來，當地警方已成功解救、尋回6名被拐失蹤兒童，並幫助多個離散家庭團聚。