寵物盲盒棄置街頭貓狗淋雨亡　速遞公司拒認責

上海市嘉定區於周一（20日）有百多個寵物盲盒被人遺棄路旁，由於當時正下大雨，不少盒內的寵物被淋濕致奄奄一息。有愛護動物人士趕到救援，但部分寵物已死，現場傳出腐臭味。有參與救助者稱，由於上海對活體盲盒查檢嚴厲，寵物包裹送到當地後，速遞員不敢派送於是遺棄路旁。據指包裹上速遞單顯示物流商為中通快遞，但該周二（21日）對此否認。

報道指，周一下午在嘉定區某小區街頭發現大量活體寵物盲盒，逾百隻貓狗在盒中瑟瑟發抖、哀嚎不止。愛護動物人士接到舉報趕來，發現寵物盒傳出排泄物混合着屍體腐爛的氣味。據指，該些貓狗剛斷奶，一旦淋雨便難存活。經粗略統計，當日不包括經已死亡的寵物，現場尚有71隻貓、36隻狗。

有份參與救援的愛護動物組織「上海領養之家」當晚在微博表示，涉嫌遺棄寵物的中通快遞工作人員當場被帶走，該批寵物其後在警方的協助下運到了派出所暫時安置，以便進一步檢測和分流，現場亦有獸醫替貓狗作檢查。截止周二凌晨1時許，健康的貓狗已全部被熱心人士領走，部分貓隻因有貓瘟或需搶救被送到醫院。

現場影片在網上傳出後引發熱烈爭議，作為眾矢之的中通快遞於周二下午就事件回應稱，經核實，中通確認有關片段所涉行為與該公司網點無關，相關網點已向當地公安報警，並提供了所掌握的貨主、承運方等線索。中通重申會嚴格按照國家郵政局的相關要求規範活物寄遞，並嚴禁寄遞貓狗寵物。目前事件已由嘉定區南翔派出所進行調查。