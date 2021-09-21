中秋假期累計逾8815萬人次出遊　恢復至疫情前87.2%

文化和旅遊部周二（21日）通報，綜合各地文旅部門、通訊運營商及線上旅行服務商數據，經文旅部數據中心測算，今年中秋節假期3天，全國累計國內旅遊出遊達8,815.93萬人次，恢復至2019年疫情前中秋假期的87.2%，實現國內旅遊收入371.49億元人民幣（約港元），恢復至2019年的78.6%。

文旅部指，為嚴格做好外防輸入工作，今年中秋假期暫未恢復旅行社、在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務；嚴格實施跨省旅遊經營「熔斷」機制，對出現中高風險地區的省、區、市，暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省的跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務；又要求旅行社合理控制團隊規模，做好遊客的信息採集、健康查驗、體溫監測等，並要求各文旅經營單位加強對員工的健康監測和管理；同時繼續落實旅遊景區「限量、預約、錯峰」要求，要求景區合理控制遊客接待上限，落實門票預約制度，做到遊客信息可查詢可追蹤。

文旅部亦新修訂印發旅行社、劇院等演出場所、互聯網服務營業場所、娛樂場所等4個疫情防控工作指南，針對行業從業員開設防疫學習專欄，並通過國務院聯防聯控機制新聞發布會，提醒遊客假日出遊期間做好個人健康防護。

中秋節期間，各地應對多樣化文化和旅遊消費需求，積極推動「本地人遊本地」，強化資源整合力度，推出一批具有地域和民俗特色的文化和旅遊產品，文化館、博物館等具有文化內涵的場所成為熱門打卡地，近郊遊、鄉村遊、自駕遊熱度較高，北京環球影城開園亦帶動主題公園熱，上海迪士尼、北京歡樂谷、珠海長隆海洋公園等眾多主題樂園也成為遊客中短途旅行的熱門之選。