大學預科招初中生　標榜讀6年取本科學位

內媒周二（21日）報道，廣東金融學院近期招收一批僅具初中學歷、成績不佳的預科生，讓他們讀6年就可獲本科學位。該校大學生批評，校方為牟利變相剝削本科生的學位價值。大學工作人員未有正面回應。

廣東金融學院一名即將畢業的大四本科生近日申訴，校方在學生不知情下招收一批未成年準高中生，與校內辛苦讀12年考上大學的學生共用同一個校區、共享教學資源和宿舍。該本科生質疑，這導致學校管理混亂，擾亂其他學生的正常學習秩序。

該校招生宣傳列明，對象為初中及以上學歷學生，預科班學費為每學年17,880元至18,880元人民幣（約21.5萬至22.7萬港元）不等。新生按計劃完成基礎教育的預備課程後，可開始學習自考專科課程，各科功課考試合格，便可申報廣東金融學院的自考本科專業；預科生畢業後最終可申請本科學士學位。廣告標榜只需6年，便可獲本科文憑。

不過，中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，該類學生需通過自考才可獲本科文憑；大學實際上並不保證學位，以此噱頭作廣告隱含違規。他認為，大學開設預科班動機是補充生源、增加學校收入，同時迎合部分成績不佳初中生家長的需要。