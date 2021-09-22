習近平聯大發言　稱中國全年對外提供20億劑新冠疫苗

中國國家主席習近平周四（21日)在北京以視像方式，出席第76屆聯合國大會一般性辯論。習近平在講話中強調，當前疫情仍在全球肆虐，人類社會已被深刻改變。世界進入新的動盪變革期。每一個負責任的政治家都必須以信心、勇氣、擔當，回答時代課題，作出歷史抉擇。

習近平表示，人類必須戰勝疫情，當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗；中國將努力全年對外提供20億劑新冠疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元（約7.8億港元）基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

習近平稱，必須復甦經濟，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，共同推動全球發展邁向平衡協調包容新階段。他提出全球發展倡議，包括發展優先、以人民為中心、普惠包容、創新驅動、人與自然和諧共生以及堅持行動導向。

習近平說，一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路。民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。各國應大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和零和博弈。中國在過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者，將繼續以中國的新發展為世界提供新機遇。

習近平亦提到，必須完善全球治理，踐行真正的多邊主義。世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。聯合國應該高舉真正的多邊主義旗幟，成為各國共同維護普遍安全、共同分享發展成果、共同掌握世界命運的核心平台；要致力於穩定國際秩序，提升發展中國家在國際事務中的代表性和發言權，推動國際關係民主化和法治化。要平衡推進安全、發展、人權三大領域工作，落實各方對多邊主義的承諾。