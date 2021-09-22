武漢女子一連3日食月餅當飯　腸胃潰爛半夜吐血

提到中秋節的應節食品，自然少不了月餅。胃腸專家提醒，月餅不能多吃，尤其本身患有胃病和消化功能較弱，更應少食甚至不食。湖北省武漢市27歲的李女士，近日突然半夜吐血，就診時發現十二指腸潰瘍兼有糜爛性胃炎，醫生指致病原因跟她一連吃了3日月餅有關。

內媒上周六（18日）報道，李女士近期因工作繁忙經常加班，為貪方便，她一連三天以月餅當晚餐。到了第三晚，她半夜突肚痛難忍並嘔吐，而嘔吐物更滲血。李女士大驚下趕到武漢博仕肛腸醫院就診。經胃鏡檢查，發現她十二腸潰瘍，喉嚨出血，且有嚴重糜爛性胃炎，如不及時治療，會導致胃穿孔並大量出血及休克，甚至危及生命。

經醫院了解，李女士發病很大程度與她連吃3天月餅有關。邱文勝稱，大部分月餅採用高熱量、高糖分及高油脂原料，製作程序多為烤焗。進食月餅過量不但會增加胃酸分泌，破壞胃黏膜保護屏障，使胃炎、潰瘍病加重，甚至併發消化道出血，還會加重膽囊炎、膽結石、脂肪肝等肝膽疾病，最嚴重的可以誘發胰腺炎。

李女士平日工作壓力大，飲食不規律，本身胃部狀況就不好，進食月餅對她的胃造成很大負擔。邱文勝認為，像李女士的市民而言，食用月餅時應遵循「少吃多次」的原則，最好是在半空腹狀態下將月餅分切進食，並適當配以水果，可助減輕腸胃負擔。