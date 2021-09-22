內地昨增41宗確診　 離哈爾濱需48小時無感染報告

國家衞健委周三（22日）通報稱，內地前一日新增41宗新冠肺炎確診，其中16宗為本土確診，25宗屬境外輸入，無新增死亡病例。目前累計確診95,851宗，其中4,636人死亡。黑龍江周二（21日）新增3宗本土確診，哈爾濱市政府同日發布通知，民眾離開當地需持有48小時內核酸檢測無感染證明。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為雲南14宗、上海6宗、福建和廣東各2宗、四川1宗；另新增9名無症狀感染者，均為境外輸入。本土病例分別為福建廈門11宗和莆田市2宗；黑龍江3宗，均在哈爾濱市。目前仍有984名患者需留院治療，其中14人為重症病例。

哈爾濱市出現多宗本土確診病例，哈爾濱市巴彥縣興隆鎮利民家園小區、安民家園小區自周二凌晨開始調整為中風險地區。患者目前已在哈爾濱市傳染病醫院，接受隔離治療。巴彥縣周三公布，公交、出租車及長途客運等公共交通工具即日起暫停營運。除保障民生用品的超市、藥店及糧油店等場所外，空間相對密集場所全部關停。