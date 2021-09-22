民政部公布第二批婚俗改革實驗區　包括17市縣區

內地婚鬧惡俗屢禁不止，頻頻引起輿論關注。民政部周三（22日）公布「第二批全國婚俗改革實驗區」的名單，包括河北邯鄲市肥鄉區、山西運城市鹽湖區等17個縣（市、區），實驗時間為3年，自今年9月起至2024年9月止。

據通報，邯鄲市肥鄉區及運城市鹽湖區外，第二批婚俗改革實驗區還包括內蒙古赤峰市紅山區、上海市奉賢區、江蘇無錫市濱湖區，浙江三門縣，安徽合肥市包河區及和縣，福建武夷山市，江西貴溪市，山東青島市黃島區及沂水縣，湖北武漢市武昌區，廣西柳州市城中區，海南瓊海市，寧夏鹽池縣，和新疆烏魯木齊市頭屯河區。

通報強調，婚姻是家庭的紐帶，家庭是社會的基礎，婚姻和諧與家庭幸福是社會穩定的基石。今年4月，民政部推出第一批共15個全國婚俗改革實驗區，通過創新婚育文化載體，加強青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理；試點取得明顯成效，受群眾熱烈歡迎，引起各方廣泛關注，產生了積極的社會影響。

民政部為擴大婚俗改革試點工作成果，今年6月下旬以來，展開第二批婚俗改革試點單位的評估工作，遴選出上述17個婚俗改革實驗區。下一步，民政部將繼續加強對婚俗改革實驗區的指導，總結推廣婚俗改革實驗區的經驗，破除天價彩禮等陳規陋習，積極構建新型婚育文化。