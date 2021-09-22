國家統計局公布數據　內地超大城市增至7座

國家統計局近日在中共黨刊《求是》上公布《經濟社會發展統計圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》，顯示人口超過1,000萬的超大城市已增至7座，按城區人口數排序依次為上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都和天津，其中成都市是首次成為特大城市。

根據第七次全國人口普查數據，除了超大城市有所增加外，人口介乎500萬至1,000萬的特大城市亦增加至14座，按城區人口數排序依次為武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明和大連，其中佛山、長沙、哈爾濱、昆明和大連屬新增入列，至於領銜的武漢市距離超大城市的門檻僅有5萬人之差。

國家統計局解釋，表格中的城區人口是指城區常住人口，城區則是指在市轄區和不設區的市，區、市政府駐地的實際建設連接到的居民委員會所轄區域和其他區域，不包括鎮區和鄉村。

此前，根據住建部於2020年底最新公布的《2019年城市建設統計年鑑》，符合中國「超大城市」標準的只有上海、北京、重慶、廣州、深圳、天津等6座城市，至於當時的特大城市則是東莞、武漢、成都、杭州、南京、鄭州、西安、濟南、瀋陽和青島。