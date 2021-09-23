假扮名媛騙吃騙喝　女美術生辯稱「行為藝術」

內媒周三（22日）報道，北京中央美術學院女畢業生鄒雅琦，今年5月起藉扮演名媛，成功不花錢在北京生活21天，期間騙吃騙喝，估計得利折合價值1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。惟她辯稱是行為藝術，意在揭露社會物資過剩問題。但有網民批評，其行為只揭露了她「不知羞恥」。

鄒雅琦介紹，為扮演名媛，她先買以數千元添置高仿名牌手袋，又用18元（約21港元）購買假鑽戒，並準備了兩條項鏈及貂皮外衣。此外，她每天會精心化妝，有時會戴太陽眼鏡，以顯示自己富貴。21天間，鄒雅琦流連機場休息室、酒店大堂、食肆以睡覺，又到他人婚禮吃自助餐，更混入拍賣會場進食高級甜點、朱古力和鵝肝，藉以維生。

上月底，鄒雅琦把21天經歷上傳至網絡，引起關注。她上周五（17日）發文強調，自己不是名媛；要顯得像名媛純粹需要超長準備和高超演技。她的目的不在討論貧富差距及富人優待問題，而是思考極少數人是否可以通過主動爭取社會產生的過剩物資，在無支出下從容生活。

不過，很多網民認為其作品實屬胡鬧，是刻意炒作。此外，網民指出鄒雅琦本身貌美，妝容精緻不具可比性；其21天間騙吃騙喝的得利，明顯不是過剩物資，而是通過偽裝身份侵佔不屬於自己的資源；質疑她可能已觸犯詐騙罪。