中科院：美疫情較大機會始於2019年9月前後

中國科學院預印本平台（ChinaXiv）周三（22日）發表的一項新冠肺炎疫情起源時間研究認為，美國新冠肺炎疫情有較大機會於2019年9月前後已開始流行。

該研究結合數學模型和人工智能技術對傳染病進行定性和定量分析，研究人員依據傳染病傳播模型和大數據分析的方法建立優化模型，基於已公開數據，對美國東北部12州和中國武漢市、浙江省等地的疫情起源時間進行推斷。

研究結果顯示，對於美國東北部這12州，新冠肺炎疫情首宗感染發生概率，50%在2019年8月到10月，最早是羅德島州的2019年4月26日，最晚是特拉華州的2019年11月30日，均早於美國官方公布的全美首宗確診日期2020年1月20日；而美國疫情較大機會於2019年9月前後已開始流行。

計算顯示，中國武漢市首宗感染發生概率，50%是2019年12月20日，浙江省首宗感染發生概率50%是2019年12月23日。據此推斷，中國新冠肺炎疫情較大機會於2019年12月下旬已開始流行。

內地官媒指出，此前一系列研究顯示，美國、西班牙、法國、意大利、巴西等多國早在新冠肺炎疫情在中國爆發前，就已出現遭病毒侵襲的痕跡。