拜登主持全球防疫視像峰會　陳建仁出席

美國總統拜登周三（22日）以視訊形式舉行全球防疫峰會，他承諾美國將再捐贈5億劑新冠疫苗協助中低收入國家抗疫；台灣的前副總統陳建仁應美方邀請出席峰會。

拜登表示，該5億劑由美國藥廠輝瑞和德國生物科技公司BioNTech合作研發的疫苗，會在明年9月付運，另外美國亦會提供3.7億美元（約28億港元），協助全球注射疫苗。拜登揚言：「這是場需要動員全體之力解決的危機。美國將成為疫苗的武器庫，將像我們在二戰時期曾是民主的武器庫那樣。」拜登又指，連同今次這批疫苗，美國承諾捐贈的疫苗數量總共達11億劑，超過全球其他國家承諾捐出的總和。

與此同時，有份參與今次峰會的日本首相菅義偉表示，日本計劃倍增承諾捐贈給其他國家及地區的新冠疫苗數量，由3,000萬劑增至6,000劑。

陳建仁透過預錄影片感謝多國對台捐贈疫苗，又指台灣自疫情以來共捐助全球80多國超過5,400萬個口罩及其他防疫物資。台外交部則指出，台獲邀參與峰會凸顯台美在全球防疫及公共衞生領域的緊密夥伴關係。

此前一天，聯合國秘書長古特雷斯在聯合國大會發言時，嚴斥富裕國家未能與低收入國家分享疫苗，形容這情況是「下流」，「在道德上僅得F級」。古特雷斯目前正在推動在明年上半年之前，全世界有70%人口已接種新冠疫苗的計劃，然而目前57億劑已經施打的疫苗中，非洲國家僅佔其中的2%。