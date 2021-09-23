黑龍江增8宗本土新冠　專家憂隔離措施甩漏

內地周四（23日）公布前一日新增43宗新冠肺炎確診病例，本地個案佔28宗，其中福建新增20宗，日前爆發新一輪疫情的黑龍江再多8宗。北京有免疫專家向內地官媒稱，現在哈爾濱市還沒有公布病例感染的病毒基因測序結果，所以判斷當地疫情源頭尚缺乏科學依據；又稱如入境人士在隔離期某個環節被感染，那就表明隔離措施出現疏漏。

福建新增確診病例分布為廈門市17宗、莆田市3宗。該省本地疫情至今未清零，廈門同安區疫情工作指揮部周三（22日）晚發通告，劃定18個封控區，實行足不出戶，服務上門，同時於周四進行第5輪全民核酸檢測。國家衛健委赴福建工作組專家吳浩接受電視台訪問時稱，同安區是廈門疫情的爆發點，當地工廠現已全面停工停產。他又指出，廈門目前未符合降為疫情低風險地區的條件，因此要在十一假期前往當地旅遊的願望將不可能實現。

黑龍江新增病例全部出現在哈爾濱市，該市尚未通報這輪疫情的源頭。有推測指，最初發現的病例是由境外回國的感染者傳染，但是該兩名輸入型患者自8月3日由菲律賓入境，到9月21日接受核酸檢測顯示受感染，時間相隔長達49天。汕頭大學病毒學專家常榮山認為，即使是Delta變種病毒，潛伏期一般也不到一個星期，因此這輪疫情由入境者引發的可能性極低。

除本地確診病例，內地過去一日新增15宗境外輸入個案，分別為雲南5宗，天津3宗，上海、湖北和廣東各2宗，遼寧1宗；同日新增無症狀感染病例14宗，均為境外輸入。至今內地累計95,894人確診，當中4,636人病亡。