內地加強限電　多地企業被迫停工

內地電力供應緊張，國家發改委日前下發通知，要求合理設置國家和地方能耗雙控指標。內媒周四（23日）報道，廣東部分地區、安徽全省、浙江全省開展新一輪限電措施。臨近第三季度末，多地嚴控能耗，加強限電限產，不少公司被迫停工。

廣東電網東莞供電局厚街供電分局發布通知，由於目前該省電力供應緊張，為保障電力有序供應，根據該市發改局要求，周三至下周日（22至26日）全日停止工業生產負荷用電。報道指，普通企業這周停電4天，高耗能企業要停電一周。

安徽全省能源保供工作領導小組辦公室也發布通知稱，由於近期電煤持續緊張，省內機組異常頻繁等因素，全省將出現電力供需缺口，為保障全省電網平穩運行和電力可靠供應，決定於周三起啟動全省有序用電方案。

浙江周二（21日）晚消息稱，紹興市柯橋區下發限電通知，從當日起到10月1日，浙江省將高能耗企業全部關停，包括所有印染廠、化工廠、化纖廠等。柯橋區一家面料廠的老闆向記者稱，目前濱海新區的印染企業都已停工，又指以往限產停產會提前通知，讓企業有時間準備庫存，「但是這次太突然了」。