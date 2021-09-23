反對大陸打壓　瑞士擬進口台灣蓮霧

中國大陸上周以驗出害蟲為由，暫停從台灣進口番鬼荔枝（台稱釋迦）及蓮霧。台灣的陸委會批評大陸做法無理，當地農委會表示將向世界貿易組織提出申訴。在歐洲，瑞士國會友台議員呼籲支持台灣，更透露當地正計劃進口蓮霧。

台媒周三（22日）報道，台灣駐瑞士代表處與瑞士國會友台小組及瑞台商會當日合辦午餐會，發表兩地經濟合作協定可行性評估報告。午餐會有近50人出席，包括13名瑞士國會議員、商界人士、學者智庫、媒體等。

瑞士國會友台小組主席暨人民黨主席齊沙（Marco Chiesa）在會上致詞時表示，期望瑞士和台灣深化關係。瑞台商會會長兼國會議員葛拉納（Andreas Glarner）稱，大陸出於政治因素，禁止進口台灣蓮霧等水果，瑞士應該對台灣給予支持；又透露瑞台商會正計劃進口台灣蓮霧到當地。

蘇黎世大學教授澤爾譚納（Patrick Ziltener）指出，若台瑞簽署自由貿易協定，對瑞士企業而言，每年可減少關稅約4,200萬瑞士法郎，而台灣出口商每年也可減少關稅約870萬瑞士法郎。他表示，在沒有貿易協定下，台企需負擔遠高於日本和南韓企業的關稅，對出口競爭力造成實質影響，因此台瑞經濟合作協定將為雙方帶來實質利益，值得行政部門深入研究。