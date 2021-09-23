遭立陶宛指手機內置審查　小米否認限制用戶通訊

立陶宛周二（21日）發表報告指，中國手機製造商小米部分手機型號的系統程序會審查涉及西藏、台灣等敏感字眼，建議民眾盡快棄用及避免購買中國手機。小米周三（22日）回應指，旗下手機不會審查過濾用戶的通訊內容，強調該公司遵守歐盟的《一般資料保護規範》。

小米的發言人發聲明回應英媒的查詢，指旗下裝置不會審查用戶發出或收到的通訊內容，從來以至將來也不會限制或阻礙其智能手機用戶的個人行為，包括搜尋、通訊、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟件。聲明又指，小米完全尊重及保護所有用戶的法律權利，但未說明有沒有收集用戶通訊內容。對於被指將加密手機使用數據傳送到新加坡的伺服器，可能違反《一般資料保護規範》，小米則否認違反歐盟法規。

立陶宛國家網絡安全中心的報告指，歐洲地區的小米旗艦5G手機Mi 10T內置審查功能已關閉，但可在任何時間遙距重開，手機的預設網絡瀏覽器等系統程式會審查449個中文字詞，包括「解放西藏」、「台灣獨立萬歲」、「民主運動」等，清單會持續更新。立陶宛已於周三和歐盟各國及美國分享此報告。