台否認申請CPTPP與陸有關　將與會員國磋商

台灣周三（22日）正式遞交加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）申請，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中周四（23日）表示，這是台灣繼加入世界貿易組織（WTO）後最重要的經貿行為，至於台灣沿用「台澎金馬個別關稅領域」的名字申請，是因為爭議最少。對中國大陸早前亦提交申請，鄧指出假如大陸先獲准加入，台灣的申請將有明顯風險，但他強調兩者體制不同，協定成員國審查時會作考慮。

行政院周四舉行記者會，說明申請加入CPTPP的政策背景，出席官員除鄧振中外，還有行政院發言人羅秉成、政務委員兼台灣發展委員會主委龔明鑫、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人。鄧指出，CPTPP涵蓋範圍相當廣泛，包括電子商務、競爭政策、勞工、環境保護、中小企業等，較傳統的經貿協定更廣，未來勢必是引導國際規範的重要力量。對於外界認為台灣申請加入的時機與大陸有關，鄧稱政府做了很多準備工作，經衡量後認為現在是最好時機。

根據程序，台灣下一步要與各會員國進行諮商和談判。由於各國都有各自關注的議題，預料日本將討論開放福島食品的問題。鄧表示，假如日方提出，台方當然需要面對和處理，但保證政府會在維護市民健康、按照科學根據及依照國際規範的3大原則下，與日方找出因應之道。

目前CPTPP共有日本、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯11個會員國，總人口約5億，約佔全球人口7%；總經濟規模逾11萬億美元（約85萬億港元），約佔全球13.1%。