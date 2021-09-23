市中院公布近年走私案數據　222人被判刑

北京市第四中級人民法院周四（23日）公布了近年來走私刑事案件的審理情況。通報顯示，在走私刑事案件中，走私珍貴動物製品的案件佔較大比重；至於在走私普通貨物、物品的案件中，偷逃稅款數額巨大且犯罪手段多樣；走私毒品案則大多採用貼身藏匿和人體藏匿毒品的方式入境。

數據顯示，在2015年1月1日至2021年6月30日間，該院受理刑事一審案件共計207宗，其中走私案為166宗，佔比約80.19%。當中，走私珍貴動物製品案件73宗，佔43.98%；走私普通貨物、物品案件54宗，佔32.53%；走私毒品案24宗，佔14.45%；走私國家禁止進出口的貨物、物品案件9宗，占比5.42%。合共對42個被告單位及222名被告人判刑，7名被告人免除刑事處罰。

在判刑的被告人中，其中121人被判實刑，94人獲緩刑；而在判實刑的罪犯中，4人被判無期徒刑、29人被判囚10年以上、39人被判囚5年以上但不滿10年，至於判囚3年以上但不滿5年的有17人，判囚3年以下的則有25人。

另通報指出，與其他走私案相比，走私毒品案件的罪犯中的外籍人員佔比較高，走私手段包括貼身藏匿、人體藏匿、改裝設備藏匿等，個案毒品數量普遍較高。其中以一名陳姓犯人所涉案件的走私毒品數量最大，陳某把24公斤重的可卡因分裝在30個奶粉罐內，分別放入兩個行李箱中托運入境。