台建築師開兩槍射傷鄰居家貓　遭判囚3個月

台灣台北市29歲建築師吳礎均早前在住處附近，看到鄰居飼養的虎斑貓「姆姆」在露台上休息，便拿出隨身攜帶的氣槍射擊，結果「姆姆」被擊中後鼻樑碎裂，幸經搶救後無生命危險，但留下永久後遺症。案件近日在台北地院宣判，法官批評吳男「輕蔑動物生命」，依《動保法》判刑3個月，併科罰金30萬元新台幣（約8.5萬港元）。

案發於今年4月24日下午6時許，吳礎均在文山區溪口街閒逛時，發現「姆姆」在露台上曬大陽，於是拿出氣槍射擊，在第一槍不中後，再補上一槍。飼主發現「姆姆」口吐鮮血後，立即把牠緊急送醫。經診斷，「姆姆」的鼻骨被鋁彈打碎。經治療後，「姆姆」喪失部分呼吸、嗅覺功能，且至今仍不斷流鼻涕、流膿。

警方翻查閉路電視畫面後，鎖定吳男有重大嫌疑，持搜索票上門拘捕，並搜出大量氣槍、鉛彈及鋁彈。吳被捕後辯稱，他因喜歡玩「Wargame」，所以擁有氣槍，當天無聊騎車外出時，以為有野貓跑進民居，才開槍射擊。在庭審時，吳又當庭起立向飼主鞠躬道歉。

法官認為，吳男觸犯故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，考慮到他僅因無聊、洩憤等心理因素，便持槍向家貓開槍射擊，故意傷害該家貓，輕蔑動物生命，對社會風氣影響甚鉅，應予嚴厲非難，遂作出上述判刑。