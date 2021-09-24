前夫盜名借錢不還　女子興訟望保清白

內媒周四（23日）報道，四川省成都市一名莫姓女子，2012年2月與彭姓前夫離婚後，被對方盜用其名義申請信用卡，更逾期欠款60多萬元（人民幣，下同，約72萬港元），導致莫女成為被告。她上月向法院提出抗訴，希望還自己清白。

莫女憶述，她2018年訂機票時被拒，翻查個人信貸紀錄才發現自己涉及1宗信用卡借款糾紛。該糾紛案件判決顯示，由於彭男於2012年5月向成都農村商業銀行崇州崇陽支行申領信用卡，惟截至2015年5月仍然欠款，法院遂判處信用卡申請人莫女及彭男，兩人共同償還欠款。

莫女指出，她自己從來未收過法庭傳票、判決書等文件。法院資料則顯示，判決書曾送到由莫女和彭男共同持有的文具公司。不過莫女發現，她於案件審理前近兩年已退出該公司，質疑法院核實被告身份時有疏忽。

此外莫女批評，銀行在批出信用卡時未有嚴格審核，導致前夫可透過盜用兩人結婚時的資料，在莫女未到場認證下辦理信用卡。銀行一方曾於法庭上表示，該信用卡是對應莫女和彭男在2011年申請的500萬元（約600萬港元）個人貸款。因應貸款情況，涉事雙方的夫妻關係，在他們離婚依然延續。惟莫女則不認同該說法。案件正在進一步處理。