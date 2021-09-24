台大學研發迷你潛艇　首度完成載人下水實測

台灣高雄市中山大學「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」開發的「科研用水下載人載具」（即潛艇），周三（22日）在高雄中信造船廠區，於水底5米首度完成「載人入艙」潛行測試。研發團隊計劃於下月帶潛艇前往小琉球，於真實海域再進行挑戰。

這艘由中山大學研發的台灣首艘自製迷你潛艇，正中間是金屬載人球艙，外型就像巨大機械人，總重3.7噸，艙內可載2人。骨架使用不銹鋼架起電力系統及運動操縱垂直與水平推進器等。下潛深度設計目標為500米，電池與維生系統可維持8小時。潛航備有事故緊急救援設計，可快速充氣、快速卸載、急速上浮。

當日潛艇入水後，外部駕駛員隨即操控潛艇，垂直下潛至5米的深度，先行測試重覆下潛和上浮到水面，然後再載人潛入水中，滯底測試達1個小時。過程中，自行開發的維生系統功能正常。艙內人員與潛艇平安浮出水面後，現場研發團隊振臂歡呼。接着，潛艇在水底以固定深度進行巡航（定深航行），目的是確認動力系統在不同深度時，均能安全操控。

中山大學水下載具學研中心主任王朝欽指出，這次測試獲得中信造船集團協助，並提供廠區設備和後勤支援，才得以實現。他又強調，完成這兩項測試，意味該艘潛艇己具備載人下潛和水下穩定航行的能力。