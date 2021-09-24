太魯閣號事故地盤主任　被揭有無線電隨身

台鐵太魯閣號列車今年4月2日在花蓮縣發生出軌事故，造成49人死逾200人受傷。花蓮地院周四（23日）續審地盤主任李義祥肇事逃逸、過失致死等罪。有證人作供時稱，李事發時有2支無線電話，應可直接通報2側車站，但他毫不作為。代理律師則認為，證詞明確顯示李有肇逃之虞，要求法官改控「不作為之殺人罪」。全案將於下周二（28日）續審。

台鐵花蓮工務段施工主任熊德育、被起訴過失致死等罪的工務段主辦公程司潘堂益，及一名吊車公司施姓負責人周三庭審時指出，事發當天，李曾致電告知熊、潘出事，並認為有盡到告知上級責任，否認肇事逃逸，但潘未接到電話，施則是接到李的電話要求派吊車到現場處理。熊、潘稱，依正確流程，施工期間若軌道上有障礙物，應先通報2側車站避免列車撞上，報警已緩不濟急。潘也指曾配發2支無線電由李義祥簽收，以便緊急狀況可通訊。

當工程車滑落邊坡時，李卻未告知台鐵人員，也未通報2側車站，直到列車撞到工程車後，才緊急電話告知熊，聲稱列車「掃到」工程車。熊以為是工程車司機發生意外，並依程序向上級通報，直到事發後1個小時趕到現場，才知道事件嚴重。施姓吊車司機則指證，事後共接到李2通電話，他語氣緊張地稱工程車掉落鐵軌，要求派2台25噸的吊車過去，但已不記得其用意為何，其後再來打來問「車子到了沒」。李義祥透過律師否認有簽收、保管無線電，辯稱是潘記錯了。

檢察官林于湄認為，李義祥打電話給不具救災救護專業的台鐵人員，對維護交通安全、減少死傷沒實質幫助；被害人委任律師則認為，李只想着自己的車，撞車後未察看、也沒有撥打電話通報，未盡到應有義務，有不作為殺人的未必故意，責任重大。

另有在場的死者家屬批評，李的律師辯稱已「第一時間通報台鐵」，質疑他要求吊車前來是意圖掩滅證據，批評他良心何在。