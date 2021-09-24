華指發達國家對氣候變化有歷史責任　應先減排

聯合國安理會周四（23日）舉行氣候與安全問題公開辯論會，中國常駐聯合國代表張軍指出，發達國家對氣候變化負有歷史責任，應率先承擔大幅減排義務，同時兌現氣候融資承諾，形容是早日實現全球整體淨零排放的關鍵；而國際社會應建立監督機制，確保發達國家落實相關承諾。

張軍強調，中國始終是全球氣候治理的貢獻者、全球生態文明建設的引領者，落實《巴黎協定》的行動派。中國願以10月在昆明舉行的聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會為契機，與世界各國攜手努力，為全球環境治理作出新的貢獻。

張軍表示，各國要把應對氣候變化納入國家發展整體規劃，與消除貧困、促進就業、保障健康、推廣清潔能源等有機結合，提升應對氣候變化的韌性。衝突瀕仍的國家減緩、適應氣候變化的能力相對薄弱，國際社會要加大投入，支持聯合國專門機構幫助這些國家應對挑戰。

另外，張軍同日在紐約出席「捍衛《聯合國憲章》之友小組」部長級會議時，呼籲堅定捍衛《聯合國憲章》，實踐真正的的多邊主義。他說中國願意與有關各方一起，推動國際社會以實際行動，共同維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權霸凌及單邊主義，堅決抵制單邊強制措施，支持聯合國成為各國共同維護普遍安全、共同分享發展成果、共同掌握世界命運的核心平台。