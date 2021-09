內地時裝品牌「江南布衣」旗下的「jnby by JNBY」多款童裝因分別印有「Welcome to hell(歡迎來到地獄)」、「let me touch you(讓我摸摸你)」等過激用語,惹起批評。江南布衣周四(23日)發表道歉聲明,同時下架相關產品,允許顧客退貨退款。

爆料網民周日(19日)指出,除上述過激用語之外,其他童裝亦印有血盆大口、流血兔子、鐮刀、斷肢、爆頭等不當圖案,配色同樣詭異。網民認為,相關設計會對兒童造成不良影響。江南布衣官方曾於翌日私下回復道歉,承認童裝產品出現不恰當圖案,對消費者造成困擾深表歉意。惟品牌方因未公開道歉,引起網民繼續指摘。

到周四下午,江南布衣公開回應稱高度重視相關投訴,已第一時間成立專項小組,啟動自我審查。品牌方將全面回顧服務設計及審批流程,同時建立更嚴格的內部審核機制,完善消費者的體驗。