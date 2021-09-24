內地科學家首實現人工合成澱粉　可助解決糧食危機

中國科學家繼上世紀60年代全球首次完成人工合成結晶牛胰島素之後，近日又在人工合成澱粉方面取得重大突破，成為國際上首次在實驗室實現二氧化碳到澱粉的從頭合成。有關研究成果的論文，周五（24日）凌晨在國際學術期刊《科學》網上發表。

主導是次研究的中科院天津工業生物技術研究所表示，澱粉是糧食最主要的成分，同時也是重要的工業原料。目前，澱粉主要由粟米等農作物通過自然光合作用固定二氧化碳生產。種植農作物通常需要較長周期，和使用大量土地、淡水、肥料、農藥等。糧食危機、氣候變化是人類面臨的重大挑戰，糧食澱粉可持續供給、二氧化碳轉化利用是當今世界科技創新的戰略方向。而不依賴植物光合作用，設計人工生物系統固定二氧化碳合成澱粉，是影響世界的重大顛覆性技術。

該所自2015年起，組建當初平均年齡30歲的優秀青年科學家團隊，持續6年深耕人工合成澱粉項目研發。這一人工途徑的澱粉合成速率是粟米澱粉合成速率的8.5倍。按照目前技術參數，在能量供給充足條件下，理論上1立方米大小的生物反應器，年產澱粉量相當於5畝土地粟米種植的澱粉產量（按中國粟米澱粉平均畝產量計算）。