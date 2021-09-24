內地科學家首實現人工合成澱粉 可助解決糧食危機
2021年09月24日 08:51
東網電視更多新聞短片
中國科學院天津工業生物技術研究所主導完成全球首次人工合成澱粉。
中國科學家繼上世紀60年代全球首次完成人工合成結晶牛胰島素之後，近日又在人工合成澱粉方面取得重大突破，成為國際上首次在實驗室實現二氧化碳到澱粉的從頭合成。有關研究成果的論文，周五（24日）凌晨在國際學術期刊《科學》網上發表。
主導是次研究的中科院天津工業生物技術研究所表示，澱粉是糧食最主要的成分，同時也是重要的工業原料。目前，澱粉主要由粟米等農作物通過自然光合作用固定二氧化碳生產。種植農作物通常需要較長周期，和使用大量土地、淡水、肥料、農藥等。糧食危機、氣候變化是人類面臨的重大挑戰，糧食澱粉可持續供給、二氧化碳轉化利用是當今世界科技創新的戰略方向。而不依賴植物光合作用，設計人工生物系統固定二氧化碳合成澱粉，是影響世界的重大顛覆性技術。
該所自2015年起，組建當初平均年齡30歲的優秀青年科學家團隊，持續6年深耕人工合成澱粉項目研發。這一人工途徑的澱粉合成速率是粟米澱粉合成速率的8.5倍。按照目前技術參數，在能量供給充足條件下，理論上1立方米大小的生物反應器，年產澱粉量相當於5畝土地粟米種植的澱粉產量（按中國粟米澱粉平均畝產量計算）。