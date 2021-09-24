邢台市官員工作群組發色情訊息　市紀委介入

河北省邢台市任澤區政府部門微信工作群組，周三（22日）出現帶有色情內容的訊息，被截圖放上網引發瘋傳。經內媒查詢發現，發訊息者為邢台市任澤區住建局局長耿衞平。針對此事，邢台市委書記錢三雄周四（23日）回覆記者稱，將轉給市紀委核實。

從網傳截圖所見，該名為「工作通知群」的群組聊天紀錄顯示，群組內共有74人。一名徐姓工作人員發布了與工作相關的消息稱：「請涉及生態環境治理的科室，對照《清單》將佐證材料梳理成冊裝訂備檢。」名為「耿衞平局長」的人回應：「涉及哪個科室請回覆。」隨後，有趙姓、張姓、魏姓和范姓的4名工作人員回覆「收到」，「耿衞平局長」這時發送訊息稱，「明天做一回吧不戴套了」。

任澤區住建局辦公室一名工作人員周四證實，該局局長確實叫耿衞平，且群聊中多名發言者也是該局工作人員。任澤區紀委信訪辦一名工作人員則稱，曾有多人反映此事，如果要舉報可以網上投訴。一名自稱是耿衞平局長同事親戚的中間人周四致電記者表示，「這個傳出去的東西（截圖），肯定和真實情況有差距」，但未說明所謂「真實情況」。

據邢台市任澤區人民政府官網於今年4月發布的消息顯示，耿衞平是該區住建局黨組書記、局長，並擔任邢台市任澤區保障性安居工程領導小組副組長。該網站周三消息指，上周六（18日）晚召開邢台市任澤區生態治理重點工作推進會議，相關單位負責人參加會議。