華列美干預香港清單　斥抹黑政策破壞穩定

中美關係近年持續緊張，內地多次指摘美國政府及政客干預香港事務。中國外交部周五（24日）在官網發文，列舉過去兩年來美國干預香港並支持反中亂港勢力的事實清單，內容達102項。

中國外交部指控美國的內容分為5個部分，包括炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務和干涉中國內政；悍然實施制裁，妄圖阻撓《港區國安法》和中國全國人大有關決定在香港順利實施；污衊詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定；包庇支持反中亂港分子，為其兜售「港獨」主張、散播政治謊言提供平台，是非不分、顛倒黑白為違法分子說項；以及多邊串聯施壓，糾集盟友通過發表聯合聲明等方式，對香港事務說三道四、指手畫腳。

清單內容不少觸及香港2019年爆發的反修例風波，指時任美國駐港總領事唐偉康、美國國務院和國會分別表態，妄稱該修例將侵蝕香港的自治和言論自由，對美國國家安全和美國在港經濟利益構成嚴重風險。同年11月，時任美國總統特朗普為支持反中亂港勢力、阻撓中央和香港特區政府止暴制亂和恢復秩序，簽署美國國會炮製的《香港人權與民主法案》和《禁止向香港警方出口相關彈藥物項法案》，授權美總統對中方相關官員採取拒絕入境、凍結在美資產等制裁措施，又禁止美國向香港出口催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈和電擊槍等警用裝備。

清單又點名多名反中亂港分子及「港獨」分子，指他們獲美國包庇支持。其中，2019年3月美國駐港總領館安排美國國會眾議院美中工作小組代表團訪港，期間與陳方安生、李柱銘、黃之鋒等座談。同年5月李柱銘、李卓人、麥燕庭、吳靄儀、涂謹申、羅冠聰6人赴美，與美國國會眾議長佩洛西、時任國務卿蓬佩奧、白宮國安會亞洲事務高級主任博明等會面。同年7月，壹傳媒黎智英赴美獲時任美國副總統彭斯、蓬佩奧、總統國家安全事務助理博爾頓、助理國務卿史達偉等官員接見。