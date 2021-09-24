台男泰國殺害內地妻　死者家屬促判死

廣東女子小莉（化名）2019年與在泰國居住的台灣男子盧某結婚，同年10月誕下一子。去年1月在春武里府班海灘上，小莉被發現手腳被綁、藏屍於行李篋內，當地警方事後以殺人毀屍滅迹罪起訴盧某。案件周三（22日）起一連兩日進行跨國網上庭審，受害人的6名親友在廣州出庭，死者母親一度情緒激動，並向法官表示「不要賠償，堅決要判對方死刑」。

周三出庭的證人之一、小莉的好友梁女士稱，案發後得知盧某護照和泰國簽證已過期多年，指他一直非法滯留當地，根本無法領取結婚證，懷疑小莉一直被蒙在鼓裏。案發後盧某轉走小莉手機微信內的3萬元人民幣（約3.66萬港元），還以小莉口脗向其親友借錢。到了周四（23日），另外3名出庭證人分別是死者的母親廖某，發現死者的姜先生以及死者生前好友許小姐。其中，許女士講述小莉在盧某以孩子威脅下，一個人去泰國最終遇害的過程等。姜先生則敍述他找到被害人，以及舉報盧某有重大嫌疑的經過。

受害人代理律師助理章紅媛表示，根據現有證據，案發前盧某曾購買刀具、膠帶、行李篋等作案工具，又租賃行兇場地和一間單層度假屋，以準備孩子簽證為由將小莉騙到當地殺害。案發後盧某將小莉的屍體藏在行李篋，再開車運到偏僻的海灘棄屍。但由於退潮，行李篋被沖回海灘後遭人發現。

章紅媛表示，除了非法滯留泰國外，盧某早年還曾在台灣留有案底，涉及詐騙、偽造公章等。雖然這些和案件沒有直接關係，但可以佐證盧某的為人。盧某在庭上表現平靜，一直否認蓄意殺人。目前案件第3次庭審已結束，第4次開庭時間為今年10月12日，調查該案的警察負責人將出庭作證，最後由被告出庭辯護。案件或於明年初宣判。