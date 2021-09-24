台防衞預算逾4700億新台幣　F16V機隊11月成軍

台灣的行政院長蘇貞昌周五（24日）前往立法院發表施政報告，書面資料顯示，明年度整體防衞預算規模達4,700多億元（新台幣，下同，約1,320億港元），創歷史新高。另外，台灣首支F16V戰機的作戰隊將於今年11月正式成軍，加強空防屏障；現有的141架F16A/B block戰機將於2023年底前，全數升級為F16V。

蘇貞昌周五到立法院發表施政報告並接受質詢，以台灣安全、社會安定、人民安心、永續發展4大主軸進行論述。報告指出，近來解放軍軍機不斷擾台，衝擊區域和平穩定，台軍持續應對和追蹤監視；又指台灣要展現自我防衞的決心並付出努力，變得更強大和團結，國際才會更看得起。報告提出明年度破紀錄的防衞預算，行政院亦將5年2,400億元（約674億港元）的海空戰力提升計劃採購特別條例草案，送到立法院審議。

在社會安定部分，蘇貞昌提到，政府已啟動最大規模的社會福利方案，明年度社福預算超過6,000億元（約1,700億港元），照顧老人以至幼小。明年度育兒經費超過860億元（約242億港元），是2016年預算的近6倍，上月育兒津貼從2,500元（約700港元）增加到3,500元（約980港元），明年8月將再增至5,000元（約1,400港元）。另外，當地將於明年3月，實現「班班有冷氣、校校會發電」的目標。

對於台灣正式申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），蘇貞昌表示，台灣有能力也有意願遵守國際經貿的高標準，政府會持續做好準備，積極尋求成員國支持，為台灣拓展出口機會和吸引外資，提升整體競爭力。他強調，台灣守住新冠疫情，獲八方馳援，當大陸威脅日益增加，台灣堅持站在捍衞自由、民主、開放、人權的第一線，盟友給予台灣的支持亦愈來愈強而有力。