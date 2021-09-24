華駐美大使：創新可破解中美關係難題

中國駐美大使秦剛周四（23日）在華盛頓出席一個創新經濟論壇高級別視像會議，談及中美關係，指創新是破解難題的金鑰匙。他又指，面對複雜嚴峻的中美關係，尤其需要發揚創新精神，要有新格局、新思維和新方法。

秦剛闡釋所指的新格局、新思維和新方法，表示國際社會面臨許多難題和挑戰，任何國家都不能獨善其身，中美應展現大格局、肩負大擔當，推動兩國關係盡快回到穩定發展的正軌。對於新思維，他指冷戰思維和零和遊戲違背世界潮流和人民意願，只會激化矛盾分歧和引發對抗衝突；呼籲美國一同堅持和平發展，拋棄錯誤思維，與中方找出一條相互尊重、合作共贏的共處之道。

至於新方法，秦剛指出過去數年中美關係經歷很大變化，他們必須面對現實，面向未來，打破思維定勢，創新兩國互動的新機制、新方法和新領域；並強調中美作為創新大國和世界頭兩大經濟體，創新合作是一座亟待開發的富礦。他又指，氣候變化、疫情防控、經濟復甦等都是創新密集的領域，中美有巨大合作潛力可挖，中方將繼續擴大開放，促進雙方科技和經貿合作，呼籲美方為兩國合作創造條件而非障礙。