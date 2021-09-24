內地公益女神義教10年　網民質疑拿孩子做騷牟利

內地一名據稱「連續10年支教（支援落後地區教學，即義務教學）」的90後海歸女碩士，近日被媒體捧為「公益女神」。但有網民質疑這種所謂「支教」，只是到鄉村旅遊，順便拿孩子做騷自我包裝，以獲取名利。事件引發社會討論，支教對落後地區學生到底有多少幫助。

該名支教女子名為龍晶睛，綜合各社交平台影片及文章介紹，她自高中便出國留學，在外國9年，獲美國哥倫比亞大學社會工作學碩士，畢業後放棄高薪厚職，連續10年參加支教，成為全職公益人。當支教期間，她的足迹遍布湖南、江西、貴州、陝西等地的24所偏遠山區學校，共幫助過2,000多名山區孩子，教他們跳舞、做手工、學英語。

不過有人質疑，龍女給山區學校募捐、利用假期到山區學校去支教的模式，不能被定義為「連續10年支教」。龍女另一身份是青年企業家，她名下有一家湖南省善吟創益文化傳播公司，以及長沙市善吟共益助學服務中心的社會組織。今年4月，善吟共益發起一項為期5日的「愛心暑托班」活動，參加者要先交5,000元人民幣（約6,000港元）「善款」。據知活動實際上只有2天7節課，網民因此質疑是以支教為名的鄉村旅遊，而龍女的公司則從中營利。

有網民又指，龍女在社交平台上的影片，全是支教日記。畫面中她妝容精緻，在一群皮膚黝黑的山區孩子中顯得「鶴立雞群」。龍女所拍的影片設備和製作一絲不苟，有些甚至動用無人機拍攝，顯示她背後有一支專業的團隊，令人不由自主聯想到是為刻意經營「熱衷公益」的形象。