廣州掃黑除惡專項鬥爭　近3年搗破32個涉黑組織

廣東省廣州市政府周五（24日）召開常態化掃黑除惡鬥爭新聞發布會，公布政府在掃黑除惡工作的整體成效。負責人在會上提到，為期3年的掃黑除惡專項工作展開收官階段，當局共搗破32個涉黑組織，從根本方面遏制從黑惡犯罪勢力，有956人因與涉黑涉惡腐敗和「保護傘」有關而被立案查處，其中566人被黨紀政務處分。

會上指出，公安部門在過去3年間，發現192個村（社區）黨組織涉軟弱渙散，導致29個涉黑涉惡問題突出，所有街鎮經過整頓後，基層治理能力明顯得到提升。全市的涉黑惡警情與往年相比下降34.7%，部分涉黑案件更被列入全國推動法治進程10大案件及「套路貸」犯罪10大典型案例。

雖然專項鬥爭進入收官階段，但全市仍將掃黑除惡轉入常態化，公安機關自今年以來已成功搗破3個惡勢力犯罪集團、8個涉惡犯罪團夥，並破獲一批「套路貸」、「網絡水軍」、「裸聊」敲詐等新型犯罪團夥。市、區兩級法院今年已依法審結4宗涉黑涉惡案件，涉及75人，上繳入庫涉黑涉惡財產共9,160萬元人民幣（約1.09億港元）。