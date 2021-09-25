57歲婦人分飾4角　詐騙網戀男友逾300萬人民幣

廣西南寧市公安局高新分局近日成功破獲一宗網絡婚戀交友詐騙案，57歲關姓婦人假扮「90後」美女，成功在社交軟件認識陳姓受害人並發展成情侶。關女事後一人分飾4個角色，一年內以各種理由索要錢財，成功騙取陳男逾300萬元（人民幣，下同，約360萬港元）。關女目前已被公安機關依法拘留，案件仍在進一步辦理中。

警方周五（24日）表示，關女去年7月通過某社交軟件認識陳男，偽裝成一個情感生活遇到挫折的單身女性「菲兒」。她事後告知陳男其真實名字為「陳春玲」，更編造自己有多處房產及價值3,000萬元（約3,600萬港元）的設計公司股份。

至同年10月，關某以「菲兒」的身份與陳男確立男女朋友關係之後，利用多個微信帳戶扮演「陳春玲」、陳春玲妹妹「陳冬玲」、陳春玲姑姑「陳芸」、以及陳春玲媽媽「李淑涵」4個角色來獲取陳男信任。事後多次以其生病、其父親生病、出差國外需差旅費、爭奪家庭財產需打官司等理由，多次向陳男索取錢財，並編造各種理由不方便與對方見面。

陳男意識被騙後多次要求關女還錢，後者卻一直以各種理由拒絕，直至陳男報警，警方於上周六（18日）將關女拘捕。她到案後如實供述自己利用交友軟件，以認識對象為由實施詐騙的犯罪事實，其所獲得錢款均被用於博彩。