孟晚舟拒認欺詐控罪　與美國政府達成延緩起訴協議

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟引渡案出現突破性發展。身在加拿大溫哥華的孟晚舟，在美國東岸時間周五（24日）下午，以視像形式出席在美國紐約市布魯克林區法院的聆訊。加拿大傳媒報道，孟晚舟在庭上否認控罪，但檢方確認美國政府已與孟晚舟達成「延緩起訴協議」，假如孟晚舟在期限內履行協議內容，在期限結束後，檢方將撤銷起訴。

據報道，聆訊庭展開後，法官一度稱呼孟晚舟為「王女士（Ms Wang）」，令場面一度尷尬，法官其後修正稱呼。法官向孟晚舟解釋，她被指控銀行欺詐、電匯欺詐及串謀實施銀行和電匯欺詐罪，但孟晚舟隨即否認控罪。美國檢察官David Kessler則確認，美國政府已和孟晚舟達成延緩起訴協議，將延緩起訴至2022年12月1日，孟晚舟如履行協議內容，期限結束後，檢方將撤銷起訴，惟當局未有披露協議內容，但可能涉及罰款。

檢方又指，美國司法部將通知加拿大司法部長，美方將正式撤回對孟晚舟的引渡請求，並建議以個人擔保的方式釋放孟晚舟。法官及後向孟晚舟確認她已清晰了解並同意協議的內容後，宣布接納協議。

據報道，加拿大卑詩省最高法院將於同日下午2時舉行聆訊，預料孟晚舟有望可獲釋放。