為大陸犯罪集團洗錢逾15億新台幣　12人被捕

台灣一名綽號「大姐頭」的陳姓女子，去年開始為中國大陸賭博網站和詐騙集團洗錢，更在今年足球盛事歐洲國家盃舉行期間短短4個月內，洗錢約15億元新台幣（約4億港元），不法獲利逾2,000萬元新台幣（約540萬港元）。警方至今已拘捕陳女等12名疑犯，全案依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

報道指，39歲的陳女於台中西屯區一處公寓內經營洗錢轉帳機房，專替詐騙、賭博等犯罪集團洗錢，每日24小時分三更不間斷輪班，負責收帳、轉帳和對帳等業務。陳女收集大量大陸的銀行帳戶，賭博網站或詐騙集團把錢匯入後，再把錢轉至其他可操控的銀行帳戶內處理，從中抽取1.5%手續費。

警方於今年6月30日搜查該轉帳機房，當場逮捕林姓疑犯等6名轉帳機手，並扣查18部電腦主機、23個大陸銀行USB安全工具、30部手機、網絡設備、一架電單車等證物。警方7月28日及9月6日拘捕陳女等另外6人到案，並扣查金融帳戶、多輛私家車等不法所得，向彰化地方法院申請扣押陳女名下共1,800萬元新台幣（約505萬港元）資產獲准。

駐台記者宋江誠報道