不滿遭安全局退訓網上揭軍機　台大畢業生被控

台灣大學一名化工系畢業男生，考上台灣的安全局受訓後，因成績不佳遭退訓。他不滿待遇而在網上發文，形容安全局的訓練考試是史上最黑暗，並披露受訓同學及長官的職稱與身份。台北地檢署周五（24日）依違反情報工作法起訴何男，並以犯後態度惡劣等理由，請求法院重判。

起訴書指，38歲的何男是2017年公務人員特種考試安全局安全情報人員考試的錄取人員，2018年間到安全局報到受訓，明確知悉安全局編制內工作人員的身份資訊都是機密。但他受訓期間因表現不合格且動輒鑽訓練體制的漏洞，不到半年就被退訓。

何男於2019年10月9日，先在當地知名網上討論區「批踢踢實業坊」（PTT）上發文，披露受訓同學及安全局訓練中心少校隊長等長官的身份與職稱，其後又公開安全局訓練中心主任的姓名，導致相關情報人員身份外洩，面臨曝光風險。檢調人員今年8月拘捕何男到案後，依違反情報工作法聲押禁見，法院審理後裁定准以8萬元新台幣（約2.1萬港元）交保。

檢方認為，何男在調查局詢問及偵查中行使緘默權，拒絕檢察官確認其身份，並於要求提審時拒絕提供必要資訊，積極阻礙偵查程序進行，及後又在聲押程序中否認犯行，掩飾其所作所為、犯後態度不佳且耗費司法資源，建議法院從重量刑。

駐台記者宋江誠報道