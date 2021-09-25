開除3名嫖娼學生　復旦大學實名公告惹爭議

上海復旦大學3名學生因在校外嫖娼被開除學籍，他們被開除的處分決定書更在學校以實名形式公告，做法引起爭議。校方周五（24日）向傳媒表示，學校保衞處決定以上述方式處理，並獲校長辦公會議審議通過；又指處罰告示只在校內張貼，並沒在網上刊登，認為可對其他學生起警示作用。但有律師認為，此舉涉嫌洩露個人私隱。

公告顯示，涉事的包括2019級博士研究生陳某，在去年9月26日在校外嫖娼，被上海市公安局黃浦分局行政拘留3日。另一名2019級碩士研究生李某同月7日亦在校外嫖娼，被上海市公安局閔行分局行政拘留10日。2020級碩士研究生葛某則在今年1月13日嫖娼，被上海市公安局嘉定分局行政拘留10日，並罰款5,000元人民幣（約6,000港元）。

復旦大學依照校規，本月6日經校長辦公會議審議，決定開除3人的學籍。但校方在校內告示板上張貼相關處分決定書，引起不少網民質疑做法不妥，認為如公開行刑，讓公眾對涉事學生進行道德審判。北京市律師趙建立則指出，這涉及到人格權和私隱權保護，教育部的《普通高等學校學生管理規定》列明，處分告知書等應直接送達學生本人，其次可選擇郵寄，難以聯繫的才可以公告方式送達，校方未依次處理屬侵犯學生的私隱權。