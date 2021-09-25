孟晚舟涉違美制裁令 遭加拿大拘留逾千天
2021年09月25日 06:00
東網電視更多新聞短片
孟晚舟有望返回中國。（中新社圖片）
中國科技巨企華為太子女孟晚舟，被美國指控在華為早年與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，令滙豐銀行違反美國對伊朗的制裁。在加拿大經歷逾千天軟禁生活，孟晚舟周五（24日）與美國司法部達成延緩起訴協議，加拿大法院其後終止引渡聆訊，她隨即獲釋，將返回中國。以下為案件經過時間表：
2018年
●8月22日
美國紐約法院對孟晚舟發拘捕令。
●12月1日
孟晚舟於溫哥華轉機時遭加拿大警方拘留。
●12月10日
加拿大前外交官康明凱與公民斯派佛先後被中方扣留，中方否認是報復。
2019年
●1月22日
美國司法部宣布將正式尋求引渡孟晚舟。
●3月1日
加拿大批准美方的引渡要求。
●5月16日：康明凱及斯派佛正式被中方拘捕。
●12月10日：康明凱與斯派佛涉危害中國國家安全犯罪，被移送檢察部門起訴。
2020年
●5月27日
加拿大卑詩省最高法院宣判，孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，因此其引渡案將繼續審理。
●6月19日
康明凱和斯派佛因涉嫌為境外刺探國家秘密，在中國被正式起訴。
2021年
●8月11日
斯派佛被中國法院判處境外刺探、非法提供國家秘密罪成，獲判11年有期徒刑，服刑後將驅逐出境。
●9月24日
孟晚舟與美國司法部達成延後起訴協議。