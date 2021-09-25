孟晚舟涉違美制裁令　遭加拿大拘留逾千天

中國科技巨企華為太子女孟晚舟，被美國指控在華為早年與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，令滙豐銀行違反美國對伊朗的制裁。在加拿大經歷逾千天軟禁生活，孟晚舟周五（24日）與美國司法部達成延緩起訴協議，加拿大法院其後終止引渡聆訊，她隨即獲釋，將返回中國。以下為案件經過時間表：

2018年

●8月22日

美國紐約法院對孟晚舟發拘捕令。

●12月1日

孟晚舟於溫哥華轉機時遭加拿大警方拘留。

●12月10日

加拿大前外交官康明凱與公民斯派佛先後被中方扣留，中方否認是報復。

2019年

●1月22日

美國司法部宣布將正式尋求引渡孟晚舟。

●3月1日

加拿大批准美方的引渡要求。

●5月16日：康明凱及斯派佛正式被中方拘捕。

●12月10日：康明凱與斯派佛涉危害中國國家安全犯罪，被移送檢察部門起訴。

2020年

●5月27日

加拿大卑詩省最高法院宣判，孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，因此其引渡案將繼續審理。

●6月19日

康明凱和斯派佛因涉嫌為境外刺探國家秘密，在中國被正式起訴。

2021年

●8月11日

斯派佛被中國法院判處境外刺探、非法提供國家秘密罪成，獲判11年有期徒刑，服刑後將驅逐出境。

●9月24日

孟晚舟與美國司法部達成延後起訴協議。